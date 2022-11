Arra kérték a környék lakóit, hogy ne tartózkodjanak a szabadban, zárkózzanak be az otthonaikba, csukják be az ajtókat és az ablakokat, kapcsolják ki a szellőző és a klíma rendszert, engedjék le a redőnyöket. Hallgassák a hangosbemondó utasításait, figyeljék a sajtó és médiafelületeken megjelenő közleményeket. A telefont csak segélyhívásra használják, sérülés, rosszullét esetén pedig kérjenek orvosi segítséget. Tilos volt az étkezés és a dohányzás is. Azok számára, akik nem tudtak elzárkózni, a közeli Kiskunhalasi SZC Dékáni Árpád Technikumot, valamint a Martonosi Pál Városi Könyvtárat jelölték ki ideiglenes befogadó helynek.

A gyakorlat végén, közleményben, valamint a hangosbeszélőn keresztül tájékoztatták a lakosságot, hogy az ammónia kiáramlása megszűnt, valamint a kiáramlott ammónia koncentrációja az egészségügyi határérték alá süllyedt és folyamatosan csökken. A veszélyhelyzet megszűnt, az elzárkózást feloldották, arra kérték lakosságot, hogy lakásaikat szellőztessék ki, sérülés esetén pedig kérjenek orvosi segítséget.