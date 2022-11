Kerékpárlopásról érkezett bejelentés a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányságra 2022. október 19-én. A bejelentő elmondása szerint éjszaka belopózott az udvarába egy ismeretlen tolvaj a csukott, de nem zárt kapun keresztül, majd a nyitott garázsból elvitte a két hónapja vásárolt biciklijét. A sértettnek 100 ezer forint kára keletkezett – közölte a rendőrség.

Az adatgyűjtés során kiderült, hogy másnap a kétkerekűt egy zálogházban értékesítette a tolvaj 5 ezer forintért. Ez alapján könnyedén beazonosították a feltételezett elkövetőt.

A nyomozás során kiderült, hogy a 22 éves helybéli férfival szemben egy tucat bűncselekmény miatt van folyamatban eljárás. Korábban is többször ment be családi házak udvarába vagy üzemi területre és autókból is lopott. A zsákmányait válogatás nélkül szedte össze: réz kábelekre, elektromos szerszámokra, akkumulátorokra, quadra, kerékpárra, robogóra, gázpalackra, laptopra és készpénzre tett szert.

A férfit, a számlájára írható számtalan bűncselekmény miatt szerdán elfogták és őrizetbe vették. A kunszentmiklósi nyomozók kezdeményezik a tolvaj letartóztatását.