Vásárolni érkezett a megyeszékhely egyik bevásárló központjába egy tatárszentgyörgyi nő a lányával és annak párjával 2022. augusztus 26-án. Az iskolakezdéshez vettek pár dolgot unokájának, majd a vásárlás végeztével indulni készültek. Csakhogy a gépkocsijuknak idő közben lába kélt, nem találták ott, ahol hagyták. Tőlük nem messze fiatalok ültek egy padon, akik beszámoltak arról, hogy három férfit láttak eltolni egy autót a parkolóból. A család keresni kezdte a járművet, amit a bevásárlóközpont mögötti utcában találtak meg. Az autóból eltűnt az asszony mobilja, valamint a rádiós magnó sem volt a helyén. A nő hívta a rendőröket, akik a helyszínre siettek és megkezdték az elkövető felkutatását. Még tartott a helyszínelés, amikor értesítették a sértettet, hogy elfogták a feltételezett elkövetőt és megtalálták a telefont, amit idő közben tovább is értékesített a tolvaj – írja a police.hu.

A 18 éves helybélit lopásért és jármű önkényes elvétele miatt kihallgatták. A férfi elmondta, hogy a bevásárlóközpont körül téblábolt, amikor meglátott egy parkoló autót résnyire húzott ablakkal. Rájött, hogy befér a keze és belülről kitudja nyitja a járművet, de nem tudta beindítani. Kiszerelte a magnót és félretette a hátsó ülésre, majd segítségért indult. Útközben még az újonnan szerzett zsákmányát, a telefont is eladta, majd talált két tinédzsert, akik a férfi kérésének eleget téve – nem gyanítva, hogy egy bűncselekményben segédkeznek – próbálták betolni az autót. Azonban csak eltolni sikerült, ugyanis minden igyekezetük ellenére sem sikerült a járművet beindítani. A fiatalok egy utcával arrébb feladták a próbálkozást és odébb álltak. A tolvaj fejében az is megfordult, hogy azért nem indulhat az autó, mert üres a tankja, úgyhogy elmegy üzemanyagért, de végül elvetette az ötletet és a rádiót is benne felejtette. A férfi nem örülhetett sokáig a telefon eladásából szerzett összegnek, ugyanis a rendőrök rövid idő alatt elfogták és gyanúsítottként kihallgatták. A nyomozást a napokban lezárták a Kecskeméti Rendőrkapitányság nyomozói és megküldték az iratokat az illetékes ügyészségnek.