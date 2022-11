A lángok hajnali egy óra tájban csaptak fel, a szomszéd észlelte a tüzet és hívta a segélyhívót. Elsőként a kiskunhalasi tűzoltók értek a helyszínre, de riasztották a kalocsai, a kiskunfélegyházi, a kiskunmajsai és a kiskőrösi tűzoltókat is.

A halasi egységek négy vízsugárral kezdték meg az oltást, a söröző udvarán egy autó lángolt és mintegy ötven négyzetméteren éget az épület és a tetőszerkezete is. A Kiskunmajsáról érkező tűzoltók és a halasi egységek közösen megakadályozták, hogy a lángok tovább terjedjenek, így a többi tűzoltóautót visszafordíthatták állomáshelyére.

A helyszínre mentők is érkeztek, akik füstmérgezés gyanújával szállítottak a halasi kórházban egy férfit.

A tűzoltók rövid idő alatt elfojtották a lángokat, két gázpalackot is kihoztak az épületből, az utómunkálatok során hőkamerával is átvizsgálták az épületet. Az áram-és gázszolgáltató munkatársai is rövid időn belül megérkeztek.

Egyelőre vizsgálják, hogy mi okozta a tüzet, információink szerint az elsődleges feltételezések szerint az udvaron álló autó gyulladt ki és arról terjedhettek át a lángok az épületre.