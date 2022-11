A vádirat szerint az elkövető korábban igazolt labdarúgó volt, majd fiatal focisták közvetítésével is foglalkozott. Költekező életmódot folytatott, de bevételeiből azt már nem tudta fedezni. 2020 őszén arra az elhatározásra jutott, hogy egyébként az egész országra kiterjedt baráti-ismerősi körébe tartozó személyektől csal ki pénzt. Ennek érdekében elterjesztette, hogy németországi szántóföldek, ingatlanok és ékszerek adásvétele útján a nála befektetők pénzét megduplázza, illetve megtriplázza. Emellett vállalta azt is, hogy egy esetlegesen sikertelen üzletnél is mindenképpen visszakapják befektetett összeget – írja az ügyészség.hu.

A férfi eleinte kisebb, 50.000,-100.000,- forint közötti összegeket vett át, amit egy-két héten belül valóban duplán adott vissza. Ez azonban csak arra szolgált, hogy a befektetők bizalmát elnyerje és azok később már nagyobb összegeket is rábízzanak.

Sőt, az elkövető a nagyobb hasznon érdekében azt is felajánlotta néhány sértettnek, hogy ha ők hoznak más befektetőt, akkor jutalékot fizet nekik.

2020. októbere és 2021. július vége közötti időszakban a férfi 29 sértettől – volt, akitől több alkalommal is – vett át változó nagyságú, 50.000,- forinttól 5.000.000,- forintig terjedő összegeket. Azokat azonban a bizalomelnyerő kezdeti kifizetések után nem vagy csak részben fizette vissza a sértetteknek.

Az elkövető a fenti időszakban közel 34.000.000,- forint jogtalan haszonhoz jutott a sértettek megtévesztésével.

Az ügyben a Nagykőrösi Járási Ügyészség a sértettek számához igazodó rendbeli, üzletszerű csalási cselekmény miatt emelt vádat a férfivel szemben.