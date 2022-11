A kifosztáson túl a vádlott 2022 nyarán, Kiskunhalason több lopást is elkövetett, 3 sértettnek a biciklijét lopta el, de zsákmányolt elektromos hangszórót és cipőt is. A férfi két autót is feltört, az egyikből egy kulcscsomót, a másikból mindössze 300 Ft aprópénzt vitt el. Az aprópénz megszerzéséhez a gépjármű hátsó szélvédőjét egy betondarabbal törte be, ezzel az autóban 750.000 Ft kárt okozott. Emiatt a lopáson túl, rongálásért is felelnie kell.