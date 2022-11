Egy Pest megyei és egy Bács-Kiskun megyei határrendészeti hír is kötődik ahhoz a szegedi családhoz, amelyiknek tagjait 2022. november 23-án fogta el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály szegedi osztálya. Ugyanis a 30 éves szegedi K. Zsolt irányította a fenti két esetben elfogott három embercsempészt is, akik egyike a bűnbandát irányító férfi öccse. A Pest megyei ügyben a sofőrt a bíróság már el is ítélte: 7 év fegyházbüntetés kapott. Míg a Bács-Kiskun megyei ügyben a büntetőeljárás ehhez az ügyhöz lett egyesítve – közölte a rendőrség.

Mint írják, a családtagok már egy jó ideje azzal foglalkoztak, hogy a déli határszakaszról harmadik országbeli állampolgárokat szállítottak az osztrák-magyar határszakaszra. A szállítást gépkocsival hajtották végre, és általában úgy, hogy az illegális migránsokat szállító autót egy előfutó kocsi biztosította. Utóbbi szerepe nem volt más, minthogy az utasokkal teli gépkocsi akadálymentes közlekedését biztosítsa, felvezesse a célállomásra, és egy esetleges rendőri ellenőrzés esetén azonnal jelezzen a másik sofőrnek, vagy adott esetben a rendőröket lekösse. A szállításokhoz használt gépkocsikat általában bérelték, míg a már hazánkba bejutott illegális migránsokat a megfelelő szállítási időpontig bújtatták.

A családban mindenkinek megvolt a maga szerepe.

K. Zsolt irányított, szervezett és tartotta a kapcsolatot a külföldiekkel. Az apja az autók beszerzésében és az illegális migránsok élelmezésében segédkezett, K. Zsolt élettársa pedig a bűnös szállításokban részt vett autók elrejtésében. Míg negyedik bűntársuk feladata az illegális migránsok rejtegetése volt. K. Zsolt öccse segített apjának az élelem beszerzésében, és társával együtt ő volt az, aki az illegális migránsokat az osztrák határhoz szállította.

Amikor tavasszal, az M5-ös autópályán Inárcsnál lekapcsolták a Pest megyei rendőrök a nyolc illegális migránst szállító gépkocsivezetőt, a bandavezérként tevékenykedő K. Zsolt egyből riadót fújt, s értesítette a tagokat, hogy tüntessenek el minden olyan bizonyítékot, mely azt támaszthatja alá, hogy ők segédkeztek a sofőrnek a bűncselekményben. Nyáron pedig – mely szintén az M5-ös autópályán történt, de ezúttal Bács-Kiskun megyében – a főszervező öccsét és társát fogták el a rendőrök. Ők azóta is letartóztatásban vannak – fejti ki a közlemény.

A KR NNI szegedi nyomozói minden olyan bizonyítékot beszereztek, mely alátámasztja a 30 éves K. Zsolt, valamint az általa irányított szervezet bűnösségét. Ezt követően szervezték meg rajtaütésüket 2022. november 23-án hajnalra. Az akcióban a KR NNI szegedi osztályán kívül részt vett a KR több bevetési egysége is. Így esélyt sem adtak a gyanúsítottak menekülésére, illetve a bizonyítékok eltüntetésére. A lakásokban kutatást tartottak, ahol az embercsempészésekkel kapcsolatos iratokat, valamint az ott talált kábítószert is lefoglalták. Majd mind a négy elkövetőt – a főszervezőt, élettársát, az apját, valamint negyedik bűntársukat – előállították a KR NNI szegedi objektumába, ahol mindegyiküket gyanúsítottként hallgatták ki embercsempészés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. K. Zsolt jelenleg letartóztatásban van, míg a másik három gyanúsított szabadlábon védekezik.