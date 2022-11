Egy EU-s tagállam tájékoztatta a NAV-ot, hogy egy magyar adózó játékfejlesztésért kapott bevételéből nem vontak le forrásadót. A NAV az információ alapján tovább vizsgálódott, és feltárta, hogy a magánszemély Magyarországon sem vallotta be a szellemi tulajdonból származó jövedelmet.

A két ország közötti egyezmények szerint a jogdíj Magyarországon adóköteles, ha a bevételt szerző belföldi lakos. A magánszemély az ellenőrzés hatására 100 millió forint jogdíj jövedelmet és 15 millió forint személyi jövedelemadót vallott be, és az összeget be is fizette.