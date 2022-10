A férfi 2021. május 2. napján Kiskunhalason az egyik utcában szóváltásba keveredett volt barátnőjével, akit többször felpofozott, majd a hajánál fogva több alkalommal nagy erővel egy falnak lökött. A nő összeesett, térdre rogyott amikor a férfi a gyomrába térdelt, majd ököllel arcon ütötte. Ennek következtében a nő 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett el, műtéti ellátásra szorult – írja a birosag.hu.

A férfi az esetet követően folyamatosan hívogatta a nőt, illetve SMS üzeneteket küldött neki, valamint felkereste őt a lakásán és több alkalommal megfenyegette azzal, hogy ismét megveri.

A férfivel szemben távoltartást rendeltek el, azonban ezalatt is többször felhívta telefonon a nőt, illetve üzenetekben is megfenyegette.

Az ítélet nem jogerős, mert a férfi és védője fellebbezést jelentettek be.