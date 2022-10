A Kiskőrösi Rendőrkapitányság munkatársai az illetékességi területükön múlt hétvégén közlekedésrendészeti akciót tartottak – közölte a rendőrség.

Az akció keretén belül az egyenruhások Soltvadkerten egy óra alatt 150 gépjárművezetőt ellenőriztek, akik közül senki sem vezetett ittasan. Nem sokkal később azonban három olyan sofőrt is kiszűrtek, akiknél a szonda már pozitív értéket mutatott. Ezen felül intézkedtek olyan gépjárművezetőkkel is, akik nem rendelkeztek jogosítvánnyal, valamint olyan sofőrökkel is, akik a járművezetéstől voltak eltiltva.