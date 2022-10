Egy árokba borult személyautóról érkezett bejelentés a Kalocsai Rendőrkapitányságra 2022. szeptember 27-én délután. A helyszínre érkező rendőrök a sofőrrel szemben alkoholszondát alkalmaztak, ami kimutatta, hogy a férfi a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott. Az egyenruhások a járművet is ellenőrizték és különös dologra lettek figyelmesek: a személyautót nem a tulajdonosa vezette. Ám ennél is érdekesebb dolog történt, amikor felhívták az autó gazdáját. A férfi ugyanis megvolt győződve arról, hogy az otthona előtt parkol a jármű, ami akkor éppen az árokban volt összetörve. Elmondta, hogy a kocsit egyébként nem zárta le, és a pótkulcsot is az autóban hagyta, így nem volt nehéz dolga a tolvajnak – írja a police.hu.

A rendőrök ittas járművezetés és jármű önkényes élvétele miatt indítottak büntetőeljárást a 63 éves helybélivel szemben. A gyanúsítotti kihallgatásán részletes beismerő vallomást tett a férfi. Elmondta, hogy a történtek előtt összeveszett a feleségével, ezért elment otthonról és alkoholba fojtotta bánatát. Elhatározta, hogy nem megy haza, hanem keres egy nyitott autót, ahol majd átvészelheti az éjszakát. Rövidesen talált is egyet, amiben még kulcs is volt. Ekkor úgy döntött útnak ered, hogy ne találjon rá a családja. Ezután már csak arra emlékezett, hogy árokba borult a járművel.

A helyszínelés során fény derült arra is, hogy a férfi egy anyagi káros balesetet is okozott, miközben elkötötte az autót és a biztonsági övet sem használta. A rendőrök ezért szabálysértési és közigazgatási eljárást is folytatnak vele szemben. Ügyében a vizsgálatot befejezték a rendőrök, az iratokat pedig megküldték az illetékes ügyészségnek.