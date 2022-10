Kedden számoltunk be róla, hogy aznap kora reggel rendőröket riasztottak a halasi piaccsarnokba, ahol egy húsárú üzletbe és egy raktárhelyiségbe is betörtek. A bűnügyi technikusok rögzítették a betörés nyomait, a nyomozók pedig meghallgatták azokat a közelben lakókat, akik esetleg hallhattak, vagy láthattak valami gyanúsat az éjszaka során. Elemezték a közterületen és a piaccsarnokban lévő kamerák felvételeit.

Információink szerint az elkövető különböző füstölt áruféleségeket vitt magával, valamint a váltópénzt, a betöréssel együtt több százezer forintra tehető a kárérték.

Úgy tudjuk, az elkövető egy nappal később, szerdára virradó éjszaka visszatért a betörés helyszínére, a piaccsarnok vasajtaját felfeszítve bejutott a csarnok területére és újra betört a húsboltba, majd az összegyűjtött füstölt áruval ismét távozott. De még ez sem volt elég neki, rövid időn belül visszajött és harmadszor is megakarta dézsmálni az árukészletet, ekkor azonban már a rendőrök is a helyszínen voltak és akciója közben elfogták a férfit, akit előállítottak a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságra, hogy elszámoltassák az előző két betöréssel kapcsolatban is. Úgy tudjuk, hogy az elkövető a szerda reggeli betörésnél is ugyanabban a ruhában volt, mint amiben előző éjszaka rögzítették a köztéri és a biztonsági kamerák, így a rendőrök már biztosan tudhatták, hogy az előző napi betörést is ő követhette el.