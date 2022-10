A figyelemfelhívó közösségi futás és kerékpározás ötlete Fekete-Setény Tamara rendőr zászlós, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság balesetmegelőzési előadójában fogalmazódott meg. Mint mondta, amatőr futóként ő is gyakran este, sötétben indult útnak, ezért tapasztaltból tudja, mennyire veszélyes, ha a sportólók vagy kerékpárosok nincsenek kellően kivilágítva. Most, amikor már korán sötétedik még nagyobb veszélyben vannak az utakon lévők. Ezért is indította el a Legyél fény az éjszakában! kezdeményezést, amelyet a Kiskunfélegyházi Balesetmegelőzési Bizottság, a rendőrkapitányság és az önkormányzat is támogatott.

A résztvevőknek 3,5 kilométeres távot kellett lefutni vagy kerékpárral megtenni minél jobban kivilágítva. A jó hangulatú esemény résztvevői láthatósági ajándékcsomagot kaptak a Balesetmegelőzési bizottság jóvoltából.

Ugyanakkor azt is büszkén elmondhatják, hogy közreműködésükkel sikeresen megvalósult az első Legyél fény az éjszakában! kampány, melynek köszönhetően remélhetőleg még kevesebb baleset történik Félegyházán.