Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a nő szeptember 13-án hajnalban kezdett ámokfutásba és majdnem halálra késelte hatéves kislányát apostagi otthonukban.

Kiderült, hogy a vele alvó gyermekét előbb megszurkálta, majd betörte a koponyáját. Erre kelt fel a nő barátja, valamint a nagypapa, aki lefogta őrjöngő lányát, míg a férfi hívta a mentőket.

A rendőrök a nőt elfogták, emberölés bűntett kísérlet miatt nyomozást rendeltek el ellene. Az asszony évek óta küzdött mentális betegséggel, havonta járt pszichiátriai kezelésre. Emellett ivott is, a legtöbbször gyógyszerre, de korábban állítólag soha nem volt agresszív.

A kislány nagyapja most exkluzív interjút adott a Tényeknek.

Már kinyitotta a szemét Fanni, amikor nagyapja beszélt hozzá, de még válságos az állapota. A gyereknek agysérülése lett, egy-két napja vették le a lélegeztető gépről.

A nagypapa azt is mondta, hogy a gyerek apja szívesen magához venné a kislányt, de most még a kórházba sem mehet be hozzá, mert az anya eltiltotta a gyerekétől.

A Ténykeg riportja ITT érhető el.