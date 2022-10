Sorban érkeztek a bejelentések a Lajosmizsei Rendőrőrsre lopásról az elmúlt egy hónapban. Több esetben előfordult, hogy kerékpár tűnt családi ház udvaráról vagy éppen edzőterem mellől. De számtalan elektromos szerszámgépet is meglovasított egy ismeretlen tolvaj. Ezeket nyitva felejtetett autókból vagy melléképületből vitte el. Olyan is előfordult, amikor egy telephelyről tűnt el egy 70 ezer forint értékű gázpalack, és több doboz sörnek valamint üdítőnek is lába kélt az egyik élelmiszerboltból. A tolvaj több mint egy millió forintnyi zsákmányra tett szert egy hónap alatt – közölte a rendőrség.

Az elkövető mielőbbi beazonosítása érdekében a Kecskeméti Rendőrkapitányságon nyomozócsoport állt fel. Az elkövetés körülményeinek hasonlósága miatt a zsaruk sejtették, hogy a bűncselekményeket ugyanazon személy követhette el, majd ez be is igazolódott.

Az adatgyűjtések és a beszerzett kamerafelvételek rámutattak, hogy a sorozatos lopásokért egy 20 éves helybéli a felelős.

A férfit csütörtökön elfogták és őrizetbe vették. A lakásán végzett házkutatás alkalmával megtalálták az egyik ellopott kerékpárt, amit visszaadtak a rendőrök a tulajdonosának. Ezen kívül arra is fény derült, hogy két lajosmizsei férfinak értékesítette a holmik egy részét. Ezeket szintén lefoglalták a rendőrök, a férfiakkal szemben pedig pénzmosás miatt nyomoznak. Az egyik esetben társa is volt a tolvajnak, ő jelenleg szabadlábon védekezhet. A fiatal férfit közel egy tucat lopással gyanúsítják és kezdeményezték a letartóztatását.