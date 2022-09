A baleset szerda éjjel, nem sokkal éjfél előtt történt a Soltvadkert-Selymes szélén lévő vasúti átjáróban. Ezen a szakaszon, a Budapest-Kelebia közötti vasútvonal felújítása miatt néhány hete leszerelték a félkarú fénysorompót. A vonalon ugyan szünetel a vonatközlekedés, azonban a vasútépítéshez szükséges építőanyagot szállító tehervonatok és speciális szerelvények továbbra is elhaladnak rajta, ilyenkor vasúti jelzőőrök biztosítják az átjárókat. Ez történt most is, a vasúti pálya mindkét oldalán állt egy-egy jelzőőr volt, a selymesi oldalon álló jelzőőr körkörös, megállásra figyelmeztető jelzését hagyta figyelmen kívül az érkező Mercedes személygépkocsi vezetője eddig tisztázatlan okok miatt és fékezés nélkül csapódott a vonat oldalának.

A mozgó szerelvény a gépkocsit az út menti árokba sodorta, a katasztrófavédelem közlése szerint a járműben egy személy ült, ő a saját lábán tudott kiszállni az összetört autóból.

A balesethez Kiskunhalasról érkeztek a mentők, akik információink szerint a helyszíni ellátást követően a halasi kórház baleseti osztályára szállították a sofőrt. A balesethez a kiskunhalasi hivatásos tűzoltókat riasztották műszaki mentéshez. Az egység áramtalanította a járművet, a helyszínelés idejére a rendőrség teljes szélességében lezárta az 53-as főutat. A baleset pontos körülményeit a Kiskőrösi Rendőrkapitányság vizsgálja.