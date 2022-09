Információink szerint Kunszállás felől haladt a Mazda, amikor a bugaci elágazásnál a neki balról érkező Volkswagen vezetője nem adott neki elsőbbséget és összeütköztek. Úgy tudjuk, hogy a vétlen kocsiban a jobb első ülésen lévő nőt és a vétkes autóban egyedül ülő férfit a mentők kórházba szállították. A nagy erejű ütközéstől az egyik kocsi átszakított egy kerítést és a gyümölcsösben állt meg, míg a másik megpördült és az út szélén állt meg. A balesetben mindkét gépkocsi totálkárosra tört, a helyszínre érkező tűzoltók a járműveket áramtalanították.

Egy ott lakó férfi azt mondta, hogy több baleset is történt már ebben a kereszteződésben, volt itt már korábban halálos ütközés is. Ettől a helyszíntől pár kilométerre pénteken is volt egy karambol, ott egy ember sérült meg az M5-ös felhajtónál, amiben két személyautó tört totálkárosra.

A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.