Egy ismeretlen elkövető bement az egyik bajai szálláshelyre augusztus 5-én. Az egyik csukott, de nem zárt szobából három mobiltelefont, valamint készpénzt lopott el. Pár órával később ismét szerencséje volt a tolvajnak, ugyanis egy parkoló autót talált, amit nyitva hagyott gazdája. Az utastérben egy laptopot, készpénzt, vásárlási utalványt, hitelkártyát és egy másik jármű törzskönyvét talált. A boldog elkövető az értékekkel távozott – számolt be róla a rendőrség.

A bajai rendőrök az adatgyűjtés során beazonosították a bűncselekmények elkövetésével gyanúsítható bácsbokodi férfit, akit hétfőn elfogtak.

A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi idén május 1-jén is talált egy nyitva hagyott parkoló autót, így akkor is élt az alkalommal, és a tulajdonos pénztárcájával távozott.