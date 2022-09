Frissítve (14.50):

Molnár Krisztina főhadnagy, a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője közölte, a hulladék több száz négyzetméteren ég Tömörkény határában, a Gátér felé vezető út közelében. A lángok a központ épületeit is veszélyeztetik, de személyi sérülés nem történt.

Korábban írtuk:

A legmagasabb, 5-ös kiemelt esethez riasztották a lánglovagokat. A helyszínre nyolc település tűzoltóit riasztották, a csongrádi, a szegedi, a kisteleki, a szentesi, a kiskunfélegyházi, a kiskunmajsai, a kunszentmártoni és a kecskeméti tűzoltókat. Az elsőként kiérkező csongrádi, kisteleki és a kiskunfélegyházi egységek megkezdték a lángok oltását, a többi egység folyamatosan érkezett. A helyszínre tartott a katasztrófavédelem mobil laborja is. A munkálatokban összesen 51 tűzoltó vett részt, az oltást nehezítette az erős szél is. A hulladéklerakóban dolgozók most a közelben lévő munkagépeket mentették. Személyi sérülés nem történt. Utoljára nagyobb tűz július 25-én volt, amikor már 50 kilométerről is látni lehetett a hatalmas füstöt, akkor a lángok egy közeli csarnokra is átterjedtek, valamint több teherautó is teljesen kiégett.