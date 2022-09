A megyeszékhelyi rendőrkapitányság járőrei 2022. június 12-én hajnalban betörésen értek tetten egy izsáki illetőségű férfit. Az elkövető egy benzinkút ajtaját próbálta meg felfeszíteni egy rúddal, ám a módszer nem volt eredményes. Így egyszerűbb megoldáshoz folyamodott: betört egy üveget, besétált az üzletbe, és értékek után kutatva mindent felforgatott. A betörő – rejtélyes okból – nem menekült el. A töltőállomás mögötti bokros részen bújt el a rendőrök elől, de a terület átkutatása során megtalálták és elfogták. A nyomozók szerint a férfi további két bűncselekménnyel is gyanúsítható. Áprilisban egy presszóba tört be, május elején pedig egy büfébe – számolt be róla a rendőrség.

A háromrendbeli lopással gyanúsítható 25 éves fiatalt az elfogását követően őrizetbe vették. Jelenleg is letartóztatásban van, ügyében a nyomozás a napokban fejeződött be. Az iratokat a Kecskeméti Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályának munkatársai vádemelési javaslattal megküldték az illetékes ügyészségre.