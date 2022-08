A vádirat szerint a helybéli férfit 2020. június elején bocsátották feltételes szabadságra egy korábbi börtönbüntetéséből. Ezt követően kezdett kristállyal kereskedni, az általa forgalmazott szert maga állította elő. Ehhez etil-hexedron vegyületet tartalmazó anyagot vásárolt, azt otthonában gyógyszerrel felhígította, majd az egyes adagokat mérlegen kimérte és alufólia pakkokba csomagolta.

A vádlott 3 ismerősének ingyen adott a kristályból, cserébe egyiküktől azt kérte, hogy autójával fuvarozza őt. Az elkövetőnek 4 állandó vevője is volt, köztük egy fiatalkorú személy is, aki négy hónap alatt 40-50 alkalommal vásárolt a vádlottól. Legnagyobb vevője pedig egy év leforgása alatt legalább 200 alkalommal vásárolt.

A férfit cselekményét 2021. július 27-én történt őrizetbe vételéig folytatta, és a kábítószer-kereskedelemből minimum 808 ezer forint jövedelemre tett szert. Mivel 2020. december 31. napjától a kristály hatóanyaga már kábítószernek minősült, így a vádlott 2021-ben már a súlyosabban büntetendő kábítószer-kereskedelem bűntettét követte el.

Az ügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő férfit kábítószer-kereskedelem bűntettével, új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével, 18. életévét be nem töltött személynek kábítószer átadásával elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével, és 18. életévét be nem töltött személynek új pszichoaktív anyag átadásával elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével vádolja. Vele szemben szabadságvesztés kiszabására és vagyonelkobzásra, valamint a korábbi ítélet feltételes szabadságának megszüntetésére tett indítványt azzal, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható.

A vádlott bűnösségéről a Kiskőrösi Járásbíróság fog dönteni.