A Kecskeméti Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának munkatársai őrizetbe vettek kedden egy 16 éves fiatalkorút, akinek most közel fél tucat bűncselekmény elkövetése miatt kell felelnie – közölte a rendőrség.

A rendőrök úgy sejtik, hogy a tinédzser idén júliusban ellopott egy gyerek biciklit az egyik kecskeméti lépcsőház folyosójáról. Betört az egyik gyorsétterembe és megpróbálta kirámolni a kasszát, de nem járt sikerrel, végül üres kézzel kellett távoznia. Egy másik étterembe is megpróbált betörni. A lezárt redőnyt felfeszítve be is jutott, azonban megzavarta a riasztó, így sietősen, zsákmány nélkül volt kénytelen távozni. Egy másik alkalommal egy nyitott lakásba surrant be, innen telefont, navigációs rendszert és egy hátizsákot vitt el. De olyan is előfordult, amikor egy társasház udvarában parkoló autóból kötött el egy elektromos rollert.

Mint írják, a kecskeméti nyomozók az adatgyűjtés és tanúkihallgatások eredményeként beazonosították és kedden őrizetbe vették a fiatal tolvajt, akit már jól ismertek a rendőrök. A 16 éves helybéli elismerte a bűncselekmények elkövetését. Jelenleg több büntetőeljárás is folyamatban van vele szemben. Az egyenruhások kezdeményezik a helyi tinédzser letartóztatását.