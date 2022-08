Dr. Fekecs Dénes megyei elnök hírportálunknak adott interjújából kiderült: mind a pandémia, mind pedig az illegális bevándorlás teljesen új elvárásokat támaszt a polgárőrök felé, ezért kijár a jutalom a bővített szolgálatért. A szövetség vezetője elárulta: idén már eddig is nagyon sok szolgálati órát teljesítettek a déli határkerítés mentén, de ősszel várhatóan újra szükség lesz a munkájukra.

– A COVID idején megváltozott a polgárőrség szerepe: karitatív, gondoskodó szervezetté váltunk, amellett, hogy az alapvető feladatokat ugyanúgy folytattuk, csak közben az önkormányzatok kérésére, illetve a kórházak felhívására részt vettünk a védekezésben is – idézte fel kérésünkre dr. Fekecs Dénes. Megjegyezte:

korábbi munkájukhoz képest teljesen új fogalmakkal és feladatokkal találkoztak, hiszen a járvány alatt a kijárási korlátozásokat, vagy éppen a csoportosulási tilalomra, maszkviselésre, üzletek nyitvatartására vonatkozó szabályokat segítettek betartani és betartatni.

Az egyesületvezető hangsúlyozta: ebben az évben a déli határ védelmében is számított rájuk az állam, így fokozott határvédelmi szolgálatot rendeltek el. Mint mondta, ez nem csak a határmenti településeken működő egységeiktől, hanem a megye gyakorlatilag bármely területén dolgozó polgárőreiktől is áldozatot igényelt, hiszen a szervezet, ahogy eddig, önkéntes alapon foglalkoztatja a tagságot, akik a szabadidejükben látnak el szolgálatot. A Bács-Kiskunban élő kollégákra mindemellett az Országos Polgárőr Nap megszervezése is több napos feladatot rótt: a 2022-es, komoly protokollal rendelkező ünnepet Dunapataj mellett, Bakodpusztán rendezték, és ők készítették elő, illetve biztosították a helyszínt, őrizték a kiterjedt objektumot. Ennek az eseménynek a kimagaslóan színvonalas lebonyolítását hálálta meg több tucatnyi tagnak, akiket a hétvégi összejövetelen jutalmazott meg. Azok érdemelték ki az elismerést, akik a felvonult 40-50 polgárőr közül a legtöbb szolgálatot vállalták az országos találkozó kapcsán.

Dr. Fekecs Dénes megyei elnök (középen) szóban és jutalmakkal is megköszönte a tagság elmúlt évben végzett munkáját.Fotó: Gábor János

– Ebben az évben február 11-én kezdtük a határvédelmi szolgálatot és július 30-án fejeztük be, egyelőre. Elképzelhető, hogy folytatása következik – vetette fel Fekecs Dénes.

– Az Országos Rendőr-Főkapitánysággal kötöttünk együttműködési megállapodást a határvédelemre, és összesen több mint tízezer polgárőr teljesített szolgálatot Bács-Kiskun, illetve Csongrád-Csanád megyében.

A végrehajtásra Zalából és például a fővárosból is jöttek kollégák – tette hozzá, megjegyezve, hogy rengeteg szervezési feladatot igényelt részükről a napi 36-72 polgárőr folyamatos, 24 órás jelenléte a határ mentén. Az elnök egyébként arra számít, hogy ez a munka számukra nem zárult le, és szeptembertől újra szükség lesz a déli határszakaszon végzett szolgálatra. A koronavírus-járvány tekintetében szintén várhatóak plusz feladatok, de valószínűleg már nem akkora mértékben, mint 2020-21-ben – vélekedett.

A Duna-parti találkozón jelen volt a Készenléti Rendőrség toborzó csoportja is. A szerződéses határvadász hivatás iránt érdeklődőket több órán át várták az egyenruhások, hogy tájékoztatást adjanak számukra a pályaalkalmassági követelményekről. A megyei szervezet az együttműködés erősítése jegyében meghívta az összejövetelre Bóbis Attila újonnan megbízott kalocsai rendőrkapitányt és családját is. A kísérőprogramok között horgász-, íjász-, célbalövő- és főzőverseny is helyet kapott.