A nyomozó hatóság a 2021. augusztus 25. napján tartott kutatás során a kábítószert a fiú lakásán lefoglalta.

Az ügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő vádlottakat jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével, a női vádlottat ezen kívül 18. életévét be nem töltött személynek kábítószer átadásával elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével is vádolja. A főügyészség mindhármukkal szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza.