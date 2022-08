A kecskeméti Szentcsalád Plébánia – több évre visszatekintve – idén is szervezett napközis tábort nyaralni vágyó gyermekek számára – írja a police.hu. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály főnyomozója, Pestiné Zélity Brigitta c. r. őrnagy, és a Közlekedésrendészeti Osztály balesetmegelőzési szakelőadója, Farkas Attila c. r. főtörzszászlós látogatott el a 25 fős gyerekcsapathoz kedden, hogy prevenciós foglalkozásokat tartsanak. A programnapon a 112-es segélyhívó helyes használatával és a nyár veszélyeinek elkerülésével ismerkedhettek meg az általános iskolás tanulók. Szó volt még az internet használatának veszélyeiről, és a biztonságos közlekedés szabályairól. Ez utóbbi témához kapcsolódóan a gyermekek az úgynevezett „részeg szemüveg” segítségével oldottak meg játékos feladatokat, ezzel zárva a tanulságos délutánt.

A szakelőadók az alábbi bűnmegelőzési és balesetmegelőzési tanácsokat hangsúlyozták:

Soha ne hagyják felügyelet nélkül lezáratlan kerékpárjukat! A legtöbb lopás a “beugrom a boltba, addig kint hagyom a bringát” esetek következménye.

Jól látható, forgalmas helyen hagyják a biciklit! Érdemes olyan helyre tenni, ahol a gyalogos forgalomnak visszatartó ereje lehet a tolvajokkal szemben.

A kerékpáros közlekedés fiatal korosztálynak szánt legfontosabb szabálya, hogy gyermek is csak úgy vehet részt a közúti közlekedésben, ha ismeri a rá vonatkozó szabályokat, és biztonsággal kezeli kerékpárját!

A közúti forgalomban használt kerékpár legyen felszerelve az alábbi, kötelező tartozékokkal: