Vedelek Norbert alelnök hangsúlyozta, hogy az elmúlt években, évtizedekben megszokhattuk már, hogy évről évre javuló tendenciákkal és mutatókkal találkozunk a térséget érintő rendőrségi statisztikákban. A közrendvédelmet érintő beszámolókból kiderül, hogy minden mutatóban előkelő helyet foglal el Baja és térsége, mind a bűncselekmények csekély számában, mind a felderített ügyek tekintetében.

– A statisztikai mutatókon túl, a saját tapasztalatainkból is érezhetjük, hogy Baja egy nyugodt kisváros, például este a legnagyobb nyugalomban sétálhatunk a Sugovica partján, akár a belvárostól távol is. Ez a szubjektív biztonságérzet is hozzájárul a város és a környéke hangulatához, atmoszférájához.

Ezek az eredmények mutatják András István kapitány úr és az általa irányított kollégái lelkiismeretes és színvonalas munkáját.

Úgy gondolom, hogy a folytatás is olyan magas minőségű lesz, mint amit megszokhattunk az eddigiekben. Garancia erre Horváth Róbert kapitány úr személye, aki szintén évtizedek óta végzi kiemelkedően a munkáját Baján. Pontosan ismeri az előtte álló feladatokat, ismeri a helyi viszonyokat és szakmailag is felkészült. Ez úton is sok erőt, egészséget és kitartást kívánok munkájához – tájékoztatta hírportálunkat Vedelek Norbert.

A rendőrök munkájával kapcsolatban kiemelte, hogy járványhullámok és a háború árnyékában élünk, bizonytalanság jellemzi az életünk minden területét.

– Nem vagyunk egyszerű helyzetben, amikor szervezni-tervezni kell bármit, akár a magánélet, akár a hivatás tekintetében. A rendvédelmi szervekre különösen nagy teher nehezedik, hiszen a Covid alatt is helyt kell állniuk, a határt is védik, de közben az alaptevékenységüket is el kell látniuk. Gyakran hetekre elrendelik őket messze a családjuktól, embert próbáló feladatot végeznek. Nem lehetünk elég hálásak nekik az elvégzett munkájukért. Bízom benne, hogy hamarosan egy nyugodtabb, tervezhetőbb korszak köszönt ránk. Enyhül a ránk nehezedő nyomás és visszatérhetünk egy megszokottabb hétköznapi élethez, ami nem ró emberfeletti pluszterheket rendőreinkre – fogalmazott Vedelek Norbert.