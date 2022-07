– Az első lépés, hogy indulás előtt átvizsgáljuk az autót. Csak megfelelő műszaki állapotú járművel induljunk útnak. A forróságban mindig legyen nálunk innivaló, lehetőleg víz, mert a cukros üdítők nem oltják a szomjat. Ha van klíma az autóban, akkor használjuk, mert részben ellensúlyozza a kánikula hatásait és éberebbek lehetünk tőle vezetés közben – hívta fel a közlekedők figyelmét Gedovics Zoltán rendőr főtörzszászlós, a Bajai Rendőrkapitányság Bajai Balesetmegelőzési Bizottság titkára.

Kipihenten keljünk útra!

A balesetmegelőzési szakember hozzátette, hogy a nyár a kirándulások ideje, ekkor nagyobb távokra indulnak el a családok, amire külön érdemes ráhangolódni.

– Lehetőleg kipihenten üljön volán mögé a sofőr. A kánikula eredendően álmosít, ezért ne rögtön a munkából induljunk nyaralni, ha autóval tesszük, hanem pihenjünk előtte egy vagy két napot – mondta Gedovics Zoltán, hozzátéve, hogy a nagy melegben javasolt óránként megállni és néhány percet pihenni, amíg a tájban gyönyörködünk, esetleg néhány testet-elmét frissítő tornamozdulatot teszünk. Így úrrá lehetünk a monoton vezetés álmosító hatásán és megújul a koncentrációnk.

A szakember rámutatott arra, hogy nyáron optimálisak a körülmények.

A száraz, meleg aszfalt jól tapad, jók a látási viszonyok, ami az ebből fakadó biztonságérzet miatt gyorsabb tempóra csábíthatja a sofőröket.

Ez, kombinálva a hőség miatti koncentrációvesztéssel, idegességgel veszélyes elegyet alkot és könnyen balesethez vezethet, ha olyan helyzetekben is bátrabbak a sofőrök, melyekben nem kellene – sajnos láthatjuk is az elmúlt időszak rendőrségi híreiben. A legfontosabb a türelem, az odafigyelés és a sebesség észszerű megválasztása.

Nemcsak a nagy melegről kell beszélnünk, hanem a szinte semmiből jövő zivatarokról is. Ekkor rövid idő alatt hatalmas mennyiségű csapadék kerül az úttestre, ami nagy vízátfolyásokat okozhat. Ezeken az átfolyásokon megúszik az autó, ami balesethez vezethet. Ilyenkor ajánlott csökkenteni a sebességet és növelni a követési távolságot.

Senkit ne hagyjunk a forró utastérbe zárva!

A szakember nyomatékosan felhívta a figyelmet: senkit ne hagyjunk az autó zárt utasterében, mert a napon pillanatok alatt akár 60 Celsius-fokra is nőhet a belső hőmérséklet, ami embernek és állatnak is végzetes lehet.

– Semmi sem lehet indok arra, hogy bárkit akár pár percre az autóban hagyjunk.

A napon hagyott autóban személy nem tartózkodhat, de ez igaz a házi kedvencekre is. Sajnos minden évben hallani ilyen balesetekről – hangsúlyozta Gedovics Zoltán, hozzátéve, hogy még járó motorral, működő klímával se hagyjunk senkit az autóban, mert bármi történhet, és ha leáll a motor, akkor kész a tragédia.

Néhány tanács a motorosoknak

Gedovics Zoltán a motorosokat is ellátta egy tanáccsal.

– A motoron ülve fontos a megfelelő védőruha használat, mert őket csak ez védi egy esetleges balesetben – mondta. Hangsúlyozta, hogy hiába van 40 °C, mindenképpen öltözzenek be, bármekkora távra mennek is.

– Ha csak a közelbe ugrik át a motoros, ez akkor is érvényes. Rendkívül veszélyes ilyenkor egy strandpapucsban, rövidnadrágban nyeregbe pattanni, mert rövid távon is történhetnek balesetek – mutatott rá a főtörzszászlós.

Gedovics Zoltán szerint fontos az is, hogy nyáron kiemelten figyeljünk a gyerekekre.

– Számukra most lett vége az iskolának, ők is felszabadultabban viselkednek nyáron. A játszótereknél legyenek különösen körültekintők a sofőrök, és akkor is legyenek elővigyázatosak, amikor kerékpározó, rollerező gyermeket látnak – szól a közlekedésbiztonsági szakember tanácsa.