A Kalocsai Rendőrkapitányság kérésére érkeztek motoros rendőrök a Búzapiac térre, a piaci napon. Ezzel az új rendőrkapitány, Bóbis Attila rendőr alezredes újabb ígérete teljesült. Amint korábban elmondta hírportálunknak, a drónos közlekedési ellenőrzések mellett szeretné beépíteni a mindennapi gyakorlatba a motoros járőrök jelenlétét. Ehhez helyi egységet is felállít, hiszen a kapitányság jelenleg nem rendelkezik motoros kollégákkal. Addig viszont, amíg az új csapat feláll, a megyeiek fognak rendszeresen megjelenni a város utcáin.

– A Kalocsai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya villámakciót szervezett a Búzapiac térre.

A fő célunk a figyelemfelhívás és a baleset-megelőzés, tehát azért vagyunk itt, hogy segítsünk

– mondta a helyszínen tartott sajtótájékoztatón Kocsis Zsolt rendőr zászlós, a Közlekedésrendészeti Osztály munkatársa.

– Mivel nyáron, a jó időben jelentősen megemelkedik a gyalogosok és a kerékpárral közlekedők száma, elsősorban őket szeretnénk megszólítani, és ebben nyújt segítséget a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, akiktől két motoros kolléga érkezett – mutatott a tér egyik gyalogátkelőhelyét biztosító járőrökre. Hozzátette: a forgalmas piaci napon főleg a várakozás, megállás, parkolás szabályainak betartását ellenőrizték, de szintén segítő szándékkal, tehát nem a bírságolás volt a cél.

A rendőr zászlós hangsúlyozta:

Kalocsán nagyon jellemző probléma a közlekedésben, hogy az autósok nem adják meg az elsőbbséget a gyalogosoknak, még az átkelőhelyeken sem.

A kerékpárosok ugyancsak hajlamosak szabálytalankodni a zebrán, ahol áttolniuk, nem pedig áthajtaniuk kellene a biciklit, hogy tényleg elsőbbségük legyen. Ők amúgy is hajlamosak a legrövidebb úton átszelni a kereszteződéseket, ami szintén veszélyes és szabálytalan, hiszen a gyalogátkelőhelyen, a kerékpárt tolva kellene közlekedniük – hívta fel a figyelmet.

Kocsis Zsolt elmondta, nemcsak a motoros rendőrök intenzívebb jelenlétével, hanem különböző hasznos ajándékokkal várták a Búzapiac téren járó gyalogosokat és kerékpárosokat. Mint mondta, tényleg villámakciót hajtottak végre, mert nagyon népszerű volt a piaccsarnok bejáratánál rögtönzött standjuk, ahol az emberek öt-tíz perc alatt elkapkodták a több tucat csengőt, lámpát, fényvisszaverő prizmát és láthatósági mellényt.

– Sokan megkérdezték, hogy mennyivel tartoznak az eszközökért, de mi csak azt kértük cserébe, hogy tartsák be a szabályokat és biztonságosan közlekedjenek – jegyezte meg mosolyogva a rendőr zászlós. Kocsis Zsolt hozzátette, ehhez hasonló akciók a jövőben is lesznek, nemcsak Kalocsán, hanem a járás más településein is. Ezzel egyelőre a figyelemfelhívás a cél, de a rendőrök feljelentéssel, helyszíni bírsággal is élhetnek a szóbeli figyelmeztetésen túl – intett óvatosságra, megjegyezve, hogyha valaki például tilos jelzésen halad át, akkor a járőrnek sincs mérlegelési lehetősége és egy fix összegű közigazgatási bírságot köteles kiszabni a szabálysértőre.