Kommunális hulladék gyulladt ki Felgyő és Pálmonostora között. A lángok egy közeli csarnokra is átterjedtek. A tűzesethez a csongrádi, a szentesi, a kunszentmártoni, a hódmezővásárhelyi és a kisteleki hivatásos tűzoltók vonultak ki és több vízsugárral oltják a lángokat. A helyszínre tartanak még a szarvasi, a szegedi és a makói hivatásos, valamint a csengelei önkéntes tűzoltók is. Az egységek munkáját erőgép is segíti – írja a katasztrófavédelem.