Két, szökésben lévő társa ellen elfogatóparancsot adtak ki, mindent tűvé tettek, de nem akadtak a nyomukra. Bujkáltak, ám miután tudomást szereztek az ellenük kibocsátott körözésről, ügyvédjükkel 2022. június 29-én feladták magukat – közölte a rendőrség.

A nyomozás friss megállapításai szerint M. Károly és C. Miklós – a sofőrként alkalmazott Sz. Jánossal – 2009. január 16-án „csinálta meg” a kiskunlacházi ékszerboltot. M. Károly és C. Miklós további, vagyon elleni bűncselekményeket is megkísérelt, illetve tervezett: egy tatabányai pénzváltót 2009. február 16-án akarták kirabolni – a támadást egy előre nem várt áramszünet hiúsította meg. Másnap reggel azonban visszatértek és hangtompítós fegyverrel kényszerítették az alkalmazottat a trezor kulcsának átadására, ám a tévesen megadott kód miatt azt nem tudták kinyitni – zsákmány nélkül elmenekültek, majd a meneküléshez használt, lopott autót borssal teleszórva hátra hagyták. Dabason 2009. február 19-én térképeztek fel egy ékszerüzletet. A tulajdonosnak feltűnt gyanús viselkedésük és feljegyzett néhány fontos információt az ismeretlenekről és autójukról. Oda már nem mentek vissza, más irányt vettek – volna. Egy kiskunhalasi ékszerüzletet akartak „megcsinálni”, amikor 2009. március 4-én reggel lebuktak. A temető közelében parkoló autójukat meglátták a rendőrök, és – nagy valószínűséggel a támadás indítása előtti utolsó percekben – elfogták őket.

A kocsiban megtalálták a hangtompítós lőfegyvert, de voltak ott lőszerek, maszkok, szövetkesztyűk és tetemes mennyiségű bors is.

A közleményből kiderül, hogy a kiskunlacházi ékszerbolti fegyveres rablást most illesztették a sorba, miután egy szakértői vizsgálat szuperpozíciós eljárással megállapította: a kiskunlacházi és a tatabányai helyszínen készült felvételeken látható, illetve a kiskunhalasi elfogáskor lefoglalt fegyver egymásra vetítve tökéletesen fedi egymást. A bűncselekmény-sorozatot alátámasztó egyéb bizonyítékok fényében kijelenthető, hogy M. Károly, C. Miklós fegyveres rablássorozatot követett el 2009. elején – az elsőként számon tartott kiskunlacházi helyszínen volt sofőrként társuk Sz. János. A sorozat részeiként feltárt ügyek közül a tatabányai rablási kísérlet, valamint a kiskunhalasi rablás előkészülete már jogerősen ítélt ügy, a dabasi ékszerbolt rablásának előkészülete azóta elévült, így a Pest megyei rendőrök nyomozásának tárgya a 2009. január 16-án, Kiskunlacházán elkövetett 15,3 millió kárértékű fegyveres rablás. Ezzel gyanúsították meg a most őrizetbe vett szigethalmi, illetve szigetcsépi férfit.

C. Miklós és Sz. János ellen fegyveres rablás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Rablási Alosztálya. Kezdeményezésükre a bíróság elrendelte a gyanúsítottak – nyomkövető eszközzel történő – bűnügyi felügyeletét.

A videón M. Károly elfogása látható.