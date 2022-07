Kigyulladt egy erdős terület Izsák és Soltszentimre között. Az első értékelések szerint mintegy száz hektárt érint és épületeket is veszélyeztet a tűz, amelyhez nagy létszámban vonulnak a tűzoltók. A kiskunhalasi, a solti, a kiskőrösi, a kisteleki, a paksi, a kalocsai, a kiskunfélegyházi, és a kiskunmajsai hivatásos, valamint az akasztói önkéntes tűzoltók a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltják a lángokat, és számos más egység is elindult a helyszínre. Rendőrségi helikopter is segít a felderítésben. – írja a katasztrófavédelem.

Forrás: Pozsgai Ákos