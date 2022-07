A vádirat szerint a kiskőrösi férfi – az ügy egyik vádlottja – két héttel azután, hogy csalás miatt kiszabott korábbi börtönbüntetéséből szabadult, a feleségével és egyben bűntársával együtt 2018 márciusában felkereste egy régi ismerősét és terveit előadva vállalkozásának beindításához kölcsönt kért. Az adósság fedezetéül a vádlottak trezorban elhelyezett euróra hivatkoztak azzal, hogy azt a kölcsönt adó ismerősre kedvezőbb árfolyamon fogják majd elszámolni. A csaló férfi a testvérét is bevonva az elkövetésbe, ígéreteik alátámasztására hamis banki letéti igazolást és birtokukban lévő aranyat mutatott be. A kezdeti összegek után a vádlottak alig három hónap alatt különböző illetékekre, jutalékokra és a trezorban tartott euró átváltásával kapcsolatos költségekre valótlanul hivatkozva újabb és újabb összegeket, összesen végül 13,5 millió forintot csaltak ki ismerősüktől – írja az ügyészség.hu.

Rövidesen egy másik ismerősüket is felkeresték, akiről a házaspár tudta, hogy jó anyagi háttérrel rendelkezik. Ügyvédi letétben lévő 36 millió euró forintra történő átváltásában kérték a nő segítségét, akivel végül 180-200 millió forintnak megfelelő euró megvásárlásáról meg is egyeztek. A vádlottak azonban a forint összeget előre kérték a letét kiváltására hivatkozva, egyben bemutattak egy ügyvédi fejléccel ellátott, hamis letéti szerződést. Emellett a csaló házaspár valótlanul a cégük által elnyert, jól fizető ausztriai megbízás ürügyével a külföldi vállalkozási szerződés biztosítékát jelentő 78 millió forint megfizetésére is kölcsönt kértek a nőtől, akinek azt ígérték, hogy ezen megbízásból befolyó összegekből a tartozást hamarosan visszafizetik. Néhány nap múlva ezen ügylet kapcsán a munkabérek megelőlegezésére további 125 millió forintot kértek. A sértettet ráadásul magukat ügyvédnek kiadó ismeretlen személyek telefonon is felhívták, megerősítve a vádlottak által előadott történetek valódiságát.

A csaló házaspár attól sem riadt vissza, hogy fizetési képességük igazolására hamis közjegyzői okiratba foglalt öröklési szerződést mutassanak be a becsapott nőnek, akitől így további összegeket kicsalva, végül összesen 390 millió forintot szereztek meg.

Az ügyészség a többszörös, különös visszaeső férfit különösen nagy kárt okozó, bűnszövetségben, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével vádolja, ezért vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy kedvezménnyel nem szabadulhat. Házastársával és testvérével szemben az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványoz. A letartóztatásban lévő férfi és társai bűnösségéről a Kiskőrösi Járásbíróság fog dönteni.