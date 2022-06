Vasárnap kora hajnalban bejelentés érkezett a rendőrségre, mely szerint az egyik kecskeméti benzinkút riasztója betörést jelez. A járőrök azonnal a megadott címre mentek, ahol elfogtak egy 25 éves izsáki lakost. A férfi először egy fémrúd segítségével próbálta meg felfeszíteni a shop fotocellás ajtaját. Amikor nem járt sikerrel, betörte az ajtó melletti üveget, és azon keresztül ment be az üzletbe, ahol vandál módon kutatott át mindent. Végül alig 6 ezer forintnyi aprópénzt vett magához elfogása előtt – közölte a rendőrség.

A nyomozók azt gyanítják, hogy a férfi további két betörést is elkövetett. Április közepén egy presszó hátsó ajtaját rúgta be, és 100 ezer forintot zsákmányolt. Május 1-jén pedig egy büfé ablakát nyomta be, és a rácson keresztül próbálta megkaparintani a kasszában lévő pénzt, de ez alkalommal nem járt sikerrel.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának munkatársai a jelenleg három lopással gyanúsítható fiatalembert kihallgatását követően őrizetbe vették, és előterjesztést tesznek letartóztatásának indítványozására. Közben azt is vizsgálják, hogy az elmúlt időszakban más, hasonló jellegű bűncselekményt elkövethetett-e a gyanúsított.