Amint azt hírportálunk is megírta: az Érsekkert egyik térfigyelő kamerája nemrég rögzítette, amint négy fiatal minden ok nélkül összetöri a szabadtéri színpad nézőterének kültéri, rögzített székeit. A park üzemeltetéséért felelős Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. közleményben tudatta: a vandalizmusnak az első sorok közel tucatnyi üléstámlája esett áldozatul, de az elkövetőkről készült felvétel alapján megteszik a szükséges lépéseket. Az önkormányzati cég abban a reményben számolt be az esetről, hogy a gyerekek a jogi következményektől tartva önként jelentkeznek.

Néhány nappal később, a múlt héten közölték, hogy a fiatalok szülei megkeresték őket, elnézést kértek a kellemetlenségét és rögtön felajánlották, hogy megtérítik a városnak okozott kárt.

A fejleményt nemcsak azért fogadták örömmel, mert korrekt módon, egymás között elrendeződhet az ügy, hanem azért is, mert a költségvetésük minden forintjának megvan a helye, így nem engedhetik meg maguknak a vandalizmusból fakadó helyreállítások pluszköltségeit.

Az Érsekkert nagyszínpadát, nézőterét és vizesblokkját felölelő terület rendszeresen otthont ad nagyobb rendezvényeknek, de azt az évi néhány napot leszámítva elhagyatottan áll, így fokozottan ki van téve a rongálás veszélyének. Egy ideje térfigyelő kamerák vigyázzák a rendet, de ez – ahogy esetünk is mutatja – nem mindenkit tántorít el. A nyilvános mosdókat például éppen a lehetséges károkozásra hivatkozva zárja el a Vagyonhasznosító, dacára annak, hogy a közeli játszótér pont a folyamatos nyitvatartásukat igényelné.