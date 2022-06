Mint arról korábban beszámoltunk, egy 26 éves kecskeméti nővel szemben nyomoztak a megyeszékhely rendőrei sikkasztás miatt. A nyomozók úgy sejtik, hogy az asszony a tavalyi évben legalább 30 alkalommal vett ki pénzt egy dohánybolt kasszájából, ahol több éve dolgozott. Ugyanis bevált módszernek bizonyult, hogy az üzlet széfje helyett egy szekrénybe rejtette a pénzt, majd később azt zsebre vágta. A fiatal nőnek 4 hónap alatt 3 millió forintra sikerült szert tennie. De nem csak a készpénzzel ügyeskedett: a készlet feltöltésére érkezett dohánytermékek egy részét – 5254 terméket – is meglovasította, emellett közel száz üveg üdítőt és több szeszes italt ellopott – írja a police.hu.

A hiány a tulajnak tűnt fel, aki a kamerákat visszanézve megbizonyosodott a gyanúja felől és értesítette a hatóságot. A dohánybolthoz vonuló rendőrök fülön csípték a tolvajt, amint már bekészített a kocsijába több doboz dohányterméket és a kasszából is hiányzott. A nő nem tagadta tettét, valamint beszámolt arról is, hogy utazgatásra valami ingóságokra költötte a könnyen szerzett pénzt. A rendőrök lefoglalták tőle a lopott összegből vásárolt holmikat, valamint 400.000 forintot, és visszaadták a tulajdonosának. Az eljárás során arra is fény derült, hogy egy másik alkalmazott is csalt a bevételezésnél, és elsikkasztott közel egy millió forintnyi árut. A nyomozást a napokban befejezték a rendőrök és vádemelést javasolnak a 26 éves és 22 éves helyi nővel szemben.