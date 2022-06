Gyanúsított lehet a kollégáit nemi erőszakkal vádoló rendőrnő. Zs. Katalin, a feljelentés, azaz tavaly december óta nem vette fel a szolgálatot, ami három év börtönnel sújtható katonai bűncselekmény. Hamis vád és rágalmazás miatt indult eljárás az őrmesternő ellen – számolt be legutóbbi adásában a Duna TV Kékfény című műsora.

Az ügyészség már februárban befejezte az erőszakvád vizsgálatát, mert konkrét bizonyítékok cáfolták a nő összes állítását. Zs. Katalin pótmagánvádat sem terjesztett elő, miközben a közösségi médiában továbbra is fenntartja állításait.

Zs. Katalin idén május 19-én is azt állította a saját Facebook-oldalára feltöltött videójában, hogy korábban az egyik kolléganője azzal hívta fel, hogy egy videó kering róla, amin ő szerepel. Állítása szerint az látható a felvételen, hogy két rendőrkollégája megerőszakolja. Gyakorlatilag megerősítette azt a történetet, amiről korábban névvel, arccal a Blikknek beszélt. A cikk után országos botrány lett, jó lehet, az ügyészségi nyomozás szerint Zs. Katalin nem mond igazat.

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője a műsorban elmondta, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján gyakorlatilag egyetlen olyan állítása sincs a nőnek, amit bármely más bizonyíték alátámasztott volna.

– Széles körű nyomozás során az ügyészség azt állapította meg, nemhogy bizonyíték nincs ennek a bűncselekménynek az elkövetésére, hanem ezek egyáltalán meg sem történhettek, tehát bűncselekmény hiányában szüntette meg az eljárást

– fogalmazott a szóvivő.

A tavaly decemberben megjelent cikkben a Készenléti Rendőrség egyik bevetési alosztályán dolgozó Zs. Katalin őrmester azt állította, hogy megerőszakolta két rendőrkollégája, akik elvették a szüzességét. A nő azt mondta, hogy a két férfi titokban elkábította, majd meggyalázták őt. Sőt, az egészet telefonnal videóra vették.

„Az egészből csak arra emlékszem, hogy miután letelt a szolgálat, megvacsoráztunk, majd nekem fájt a fejem, úgyhogy elmentem aludni a panzióban, ahol elszállásoltak minket. Egyébként sem vagyok nagy társasági ember, nem járok bulizni, nem iszom alkoholt, amit a többiek is tudtak. Reggel még rosszabbul voltam, fájt a fejem, görcsölt a hasam, a határról visszafelé tartó úton el is ájultam. Arra tértem magamhoz, hogy egy parkolóban vagyunk, az ablak le van húzva én meg vérzem” – idézte fel a műsor a rendőrnő korábbi nyilatkozatát, amely így folytatódott: „Az egyik nap a laktanyaőrzés volt a feladatom, és a pihenőm közben felhívott az egyik volt kollégám. Közölte, hogy már nem bírja tovább, és tudnom kell, hogy egy videó kering rólam, amin az látszik, hogy két kollégám, egy törzsőrmester és egy főtörzsőrmester megerőszakol. Ezt nem akartam elhinni, de aztán a felvételt is elküldték nekem.”

Illusztráció. Fotó: Pozsgai Ákos

A nő állítása szerint, amikor erről tudomást szerzett az egyik erőszaktevő, nemcsak beismerte a tettét, de azt is elmondta, hogy mindez azért történt, mert ő nem adta oda magát. Katalin állítja: a kollégája megfenyegette őt arra az esetre, ha történtekről beszélni mer. Ő azonban nem hagyta annyiban a dolgot, jelentést írt a parancsnokának, amiben nemcsak a megerőszakolásról és a videóról, de a fenyegetésről is beszámolt. A nő azt is mondta, hogy hiába írt jelentést a parancsnokának, nem hittek neki, hazugnak nevezték és az éjszaka közepén pszichiátriára akarták vitetni.

A területileg illetékes Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség minősített szexuális erőszak gyanújával nyomozott, amibe bevonták a Nemzeti Védelmi Szolgálatot is.

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője a Kékfény adásában elmondta, hogy a széleskörű nyomozás során az ügyészség leplezett eszközöket alkalmazott, információkat, adatokat gyűjtött, 21 tanút hallgatott ki, és a rendőrségi iratok is rendelkezésre állnak, amik alapján megállapítható, hogy az a személy, akit Zs. Katalin elkövetőként megjelölt, az állított elkövetés időpontjában a helyszíntől több mint 400 kilométerre tartózkodott. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ez a személy nem követhette el a bűncselekményt.

Zs. Katalin a déli határnál a Bács-Kiskun megyei Hercegszántón teljesített szolgálatot, ahogy az a két kollégája is, akiket erőszakkal vádolt meg. Első vallomása szerint abban a hercegszántói motelben történt a bűncselekmény, ahol elszállásolták őket. Aztán már arról beszélt, hogy a rendőrségi kisbuszban, amivel Budapestre tartottak.

Az ügyészségi szóvivő szerint ebben a kisbuszban öten utaztak, és azt a két személyt jelölte meg Zs. Katalin, akik közül az egyik nem volt jelen, a másik személy pedig a járművet vezette, tehát nyilvánvalóan menet közben ez a bűncselekmény nem történhetett meg az ügyészség szerint.

Zs. Katalin kitart az állításai mellett, noha objektív adatok, íratok, bizonyítékok szólnak ellene. Állításával ellentétben a kisbuszban, ahol állítása szerint megerőszakolták, semmiféle vér vagy ondószennyeződés nem volt kimutatható, laboratóriumi körülmények között sem, ami azt igazolná, hogy erőszak történt a buszban. Zs. Katalin nagyfokú vérszennyeződésről számolt be, ami a ruháját, illetve a kisbusznak a szövetét is érte, ez azonban a nyomozás során nem nyert igazolást. Egy pulóvert adott át a hatóságnak, de ezen sem voltak olyan anyagmaradványok, amely a szexuális bűncselekményt igazolta volna – közölte az ügyészség szóvivője.

Illusztráció. Fotó: Pozsgai Ákos

A rendőrnő beszél egy titokzatos felvételről is, állítása szerint az erőszaktevők felvették a tettüket, csakhogy ezt a felvételt soha senki nem látta. Még az a tanúként kihallgatott kolléganője sem, akire Zs. Katalin hivatkozik, hogy tőle tudta meg, mi történt vele. Kovács Katalin ügyészségi szóvivő tájékoztatása szerint Zs. Katalin először azt állította, hogy ezeket ő maga is látta, amitől elszörnyedt, később azonban igazolást nyert, hogy ez a felvétel nem létezik.

Az a kolleganő, akire hivatkozik, körülbelül fél éve nem tartott semmiféle kapcsolatot a feljelentővel, a mobiltelefonok adatforgalma szerint ez is igazolást nyert.

A rendőrnő arról is beszélt, hogy a felvételt belsős fórumokon és telefonon küldözgették egymásnak a rendőrök. De sem a videónak, sem az adatküldésnek, se a törlésnek nincs nyoma ezeken a felületeken. Valójában semmilyen témában nem cseteltek Zs. Katalinról a rendőr kollégái. Az ügyészségi vizsgálat szerint az sem igaz, hogy szolgálat közben egy kollégája halálosan megfenyegette a nőt. Jegyzőkönyvek, GPS-adatok bizonyítják ugyanis, hogy nem találkozhattak egymással. Az eddigi nyomozati adatok szerint az sem igaz, hogy lefoglalt és ellopott bódítószerrel kábították el. Az a személy ugyanis, akit megvádolt a lopással, nem férhetett hozzá a bizonyítékraktárhoz. Egész máshol szolgált. Az is bizonyítottan hazugság, hogy két másik kolléganőjét is bántották volna a rendőrök – derül ki az ügyészségi közlésből.

Az viszont katonai bűncselekmény, hogy Zs. Katalin a feljelentés, vagyis tavaly december óta nem dolgozik. Ezért szolgálat megtagadása miatt gyanúsíthatják meg.

A Facebookos videójában és a feljelentésekben Zs. Katalin konkrétan megnevezte állítólagos támadóit. Az egyik olyan férfi, akit erőszaktevőnek állított be, feljelentette őt rágalmazásért és hamis vád miatt is eljárást indított ellene. A feljelentőből feljelentetté vált rendőrnő nem reagált a Kékfény megkeresésére.