A bejegyzés szerint, több fürdőző is azonnal a nő segítségére sietett, mentőt hívtak és értesítették a személyzetet is. A tapasztalt mentésirányító betegvizsgálatra instruálta a szemtanúkat, miközben riasztotta a legközelebbi mentőegységet és a szentesi mentőhelikoptert is. Mint írják, a beteg ekkor már nem lélegzett, ezért a telefonon kapott utasítások szerint, a helyszínen tartózkodók rögtön megkezdték az újraélesztést és egymást váltva küzdöttek a nő életéért. A perceken belül helyszínre érkező bajtársak emelt szinten folytatták az életmentést, ami az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően végül rövid időn belül sikerre vezetett és a beteget stabil állapotban, légi úton szállíthatták kórházba a mentők.