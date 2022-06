Nem lehet elégszer hangsúlyozni, milyen veszélyes a lezárt kocsiban hagyni a gyereket. Az utastér a napon percek alatt felforrósodik, még akkor is, ha az ablakot résnyire lehúzva hagyják. Sajnos idén már tragédia is történt emiatt. A Budapesti Rendőr-főkapitányság ebben a figyelemfelhívó videóban mutatja be, hogy mi történik a napon álló autóban – írja a police.hu.