Kisszállás felől Öttömös felé tartott autójával egy férfi, aki vezetés közben rosszul lett és az út menti árokba hajtott. Helyszíni információink szerint több érkező jármű vezetője is megállt, hívták a mentőket és megpróbálták újra éleszteni a férfit, három mentőautó is érkezett, valamint a szentesi légimentőbázis mentőhelikoptere is, hosszú időn keresztül próbálták megmenteni a férfi életét, de nem jártak sikerrel.

A mentés és a későbbi helyszíni szemle miatt több órán keresztül félpályán lezárták az utat, rendőri irányítás mellett haladt a forgalom. A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.