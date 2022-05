Egyre többször kérik a tűzoltók segítségét lakásba való behatoláshoz – hangzott el egyebek mellett a halasi képviselő-testület legutóbbi ülésén, ahol Babud Jenő tűzoltó ezredes, a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője számolt be a katasztrófavédelem elmúlt évi munkájáról.

A beszámolóból kiderült, hogy a tűzoltóknak a legtöbb feladatot a klasszikus tűzesetek és a műszaki mentések adták, hozzávetőleg fele-fele arányban, szám szerint 215 alkalommal riasztották a tűzoltókat. A tűzesetek között valamivel kevesebb volt a szabadtéri tűz, az épülettüzek közül viszont a legnagyobb kihívást a kiskunmajsai Spar-üzletben, valamint az izsáki palackozó üzemben keletkezett tüzek jelentették az állomány számára, akik jelentős értékeket mentettek meg a további pusztulástól – számolt be Babud Jenő, aki elmondta azt is, hogy a hatósági és iparbiztonsági teendők is sok munkát adnak a munkatársak számára.

A tűzoltó ezredes kiemelte, hogy az utóbbi időben több alkalommal hívták a tűzoltókat lakásba való behatoláshoz, erre leginkább az emeletes házaknál került sor, amikor az ott élő napok óta nem adott életjelet magáról. Az ingatlanfelújítások során beépített korszerű nyílászárók már erősebben zárnak, és a felnyitásukhoz komolyabb szakértelemre van szükség, a tűzoltók azonban igyekeznek minden esetben úgy bejutni a lakásba, hogy azzal a legkisebb kárt okozzák.

Babud Jenő szólt az önkéntes segítők munkájáról is, külön kiemelte a Tüzes Kunok Járási Mentőcsapat és a Dél-Magyarországi Tűzoltó és Technikai Mentő Egyesület tevékenységét, mindkét szervezett számos alkalommal segítette a hivatásos állomány munkáját. Az elmúlt időszakban három vadonatúj VW Amarok terepjárót is kaptak, amelyből kettő Kiskunhalason, egy pedig Tompán állt szolgálatba. A határ menti város messze esik a legtöbb tűzoltóságtól, ezért a tűzoltók kiérkezéséig az elsődleges beavatkozásokhoz kiválóan használható a terepjáró, amely fel van szerelve az ehhez szükséges eszközökkel. Az elmúlt évben több alkalommal is szükség volt az önkéntesek közreműködésére – tette hozzá Babud Jenő.



Lakásba való bejutáshoz is kérik a tűzoltók segítségét

Fotó: P. Á.