Frissítve (14.10):

A kecskeméti, a dabasi, a kiskunfélegyházi hivatásos, valamint a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett megfékezték a lángokat Lajosmizse tanyasi részén. A tűz két tanyát is veszélyeztetett, ezeket vízsugarakkal védték az egységek. Az egyik tanya melléképületében a szalmabálákat is elérte a tűz. Az egységek vízsugarakkal és kéziszerszámokkal végzik az utómunkálatokat, illetve a helyszínre kiért erőgéppel körbetárcsázzák a területet – közölte a katasztrófavédelem.

Korábban írtuk:

Öthektárnyi területen, több helyen ég az erdő aljnövényzete Lajosmizse tanyasi részén – adta hírül a katasztrófavédelem. Az egyik tanya mellett álló farakást is elérte a tűz mintegy ötven négyzetméteren. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók mellett a kecskeméti hivatásos egységek is a helyszínre érkeztek, és elindultak a dabasi hivatásos tűzoltók, valamint a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.