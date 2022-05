Senyei György a Kecskeméti Törvényszék összbírói értekezlete előtti sajtótájékoztatón elmondta: Bács-Kiskun megye az ország legnagyobb területű megyéje, ehhez mérten az itteni bíróságok kiemelt szerepet töltenek be a magyar igazságszolgáltatás területén, hiszen a Kecskeméti Törvényszék mind létszámát, mind ügyforgalmát tekintve az ország hatodik legnagyobb bírósága – írja az MTI.

Kiemelte: a Bács-Kiskun megyei bíróságok a mennyiségi mutatók mellett az ügyek nehézségi fokát tekintve is előkelő helyen szerepelnek az országos összehasonlításban. A fejlett gazdasági élet ugyanis együtt jár a bonyolult és összetett polgári perekkel, illetve a gazdasági élethez kapcsolódó büntetőeljárások száma és belső struktúrája is fokozott kihívást jelent a Kecskeméti Törvényszék bíráinak és dolgozóinak – magyarázta.

Az OBH elnöke jelezte, 2021-ben 56 350 ügyet fejeztek be Bács-Kiskun megyében, ami 5 százalékkal több az előző évhez képest. A szabálysértési ügyek száma 28 százalékkal emelkedett, de ezt gyakorlatilag „lekövette” az ítélkezés, hiszen 26 százalékkal több szabálysértési ügy be is fejeződött.

Mint mondta, egyértelműen kijelenthető, hogy a Kecskeméti Törvényszéken megalapozott és időszerű ítélkezés folyt 2021-ben is, hiszen minden ítélkezési szinten és ügyszakban meghaladta az országos átlagot az elsőfokú ítéletek jogerőre emelkedési aránya.

A járásbíróságok civilisztikai ügyszakában a határozatok 94 százalékában, büntető ügyszakában pedig csaknem 77 százalékban nem éltek jogorvoslattal a felek, vagyis elfogadták a határozatokat – fűzte hozzá.

Ismertetése szerint a Kecskeméti Törvényszéken 2021-ben mintegy 430 millió forint értékben valósítottak meg fejlesztéseket, köztük a legjelentősebb a Bajai Járásbíróság elektromos hálózatának korszerűsítése volt.