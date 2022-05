Mint arról korábban hírt adtunk, 2022. január 14-én a kecskeméti rendőrök őrizetbe vettek egy kunszentmártoni férfit, aki egy Budapest felé tartó buszon zaklatta az utasokat. Egyikőjüktől, egy fiatalkorú fiútól cigarettát követelt, majd egy bicskát vett elő, és azzal próbált a követeléseinek érvényt szerezni. Megkarcolta egy ülés fejtámláját, és még a sofőr mikrofonjába is belekiabált. A rendőrséget még út közben egy utas értesítette, így a nem kívánatos útitársra a végállomáson már vártak az egyenruhások – közölte a rendőrség.

A férfit azonnal őrizetbe vették a fiatal fiú sérelmére elkövetett rablás kísérletének gyanújával. A nyomozók gyanították, hogy több is lehet a férfi rovásán, ezért felhívásban kérték további sértettek jelentkezését, melynek eredményeként sikerült egy másik áldozatot is felkutatni. Kiderült, hogy a késes rabló a kecskeméti információs pultnál belekötött egy 15 éves fiúba. Ő is ki akarta rabolni, és értékei átadására szólította fel „órákat le, pénztárcát ki” felkiáltással.

A jelenleg is letartóztatásban lévő gyanúsítottat a nyomozók kétrendbeli, felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettével gyanúsítják. A kunszentmártoni lakos ellen további négyrendbeli ittas vezetés miatt is folyt eljárás, így az ügyek egyesítése után összesen négy bűncselekmény miatt felelhet a későbbiekben a bíróságon. A kecskeméti rendőrök a férfi ellen folyamatban lévő eljárásokat lezárták, és az iratokat átadták az illetékes ügyészségnek.