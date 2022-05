A vádlottak közül a 49 éves férfi és a nő élettársak, az egyik fiatalkorú férfi, valamint a 24 éves férfi a gyermekeik.

A vádlottak a megélhetésüket alkalmi munkából, illetve pszichoaktív anyag értékesítéséből biztosították. Az anyagot a 49 éves férfi szerezte be, majd a lakás egyik szobájában konyhai mérlegen kiadagolta. Ebben a fiai segítettek neki. Az anyagot alufóliába csomagolva árulták ezer forint/ pakk áron. A vásárlók vagy személyesen, vagy egy internetes alkalmazáson keresztül rendelték meg az árut. A 49 éves férfi élettársa az eladás során működött közre, neki fizették a vételárat.

A kereskedelemben a fiatalkorú vádlottak is részt vettek oly módon, hogy ismerőseiknek adtak el az anyagból.

A bíróság a 49 éves férfit 7 év börtönre, 5 év közügyektől eltiltásra és 5 év foglalkozástól eltiltásra is ítélte, utóbbi büntetést azért kapta, mivel a kereskedés mellett kiskorú veszélyeztetése miatt is felelnie kellett. Élettársa büntetése 5 év 8 hónap börtön, 5 év közügyektől eltiltás és 5 év foglalkozástól eltiltás. A foglalkozástól eltiltás olyan tevékenységre vonatkozik, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét vagy gondozását végeznék.

A 24 éves férfi büntetése 3 év börtön és 3 év közügyektől eltiltás. A fiatalkorú vádlottak közül az élettársak gyermekét 2 év 2 hónap börtönre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte a bíróság, míg a másik fiatalkorú büntetése 1 év 6 hónap – végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett – börtön.

Az ítélet nem jogerős.