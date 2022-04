A nyomozók széleskörű vizsgálódásba kezdtek, és ennek során kiderült, hogy a kunszentmiklósi lakosok több hasonló jellegű bűncselekményt is elkövettek, és ezzel jelentős károkat okoztak a fuvarozást végző cégnek.

A 28 éves férfi önállóan is tevékenykedett, illetve egy esetben egy harmadik – szintén kunszentmiklósi – személyt is bevontak a bűncselekmény elkövetésébe. A rendőrök őt is gyanúsítottként hallgatták ki.

A kunszentmiklósi rendőrök az alapos nyomozás eredményeként megtalálták az orgazdát is. Egy 43 éves helyi férfi vásárolta meg a kiskereskedelmi árhoz képest jóval alacsonyabb áron a lopott holmi egy részét. A felvásárlónál tartott házkutatás során – a vagyonvisszaszerzés érdekében – a rendőrök közel 19 millió forint készpénzt foglaltak le.

A bűnbanda tolvajlással foglalkozó tagjait lopással gyanúsítják, a felvásárlót pedig pénzmosás bűntettével. Jelenleg már mindannyian szabadlábon védekezhetnek. Az ügyben a rendőrök a nyomozást a napokban befejezték, és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az illetékes ügyészségre.