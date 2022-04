A rendőrségi közlemény szerint, kórházba ment egy 85 éves izsáki házaspár 2022. február 21-én délelőtt, majd mikor pár órával később hazaértek, fel volt túrva az otthonuk, és eltűnt a férfi gáz-riasztó fegyvere, valamint az asszony félretett nyugdíja: 1 millió forint. Az idős sértettek egyből értesítették a település őrsének rendőreit, akik a helyszínre vonultak. Az egyenruhások szemlét tartottak, aminek során megállapították, hogy az ismeretlen elkövető egy kővel törte be az egyik ablakot, így juthatott be az ingatlanba. A nyomozás során fény derült arra is, hogy nem ez volt az első betörés az idős áldozatokhoz, ugyanis másfél évvel ezelőtt történt egy ezzel szinte teljesen megegyező eset. A különbség csupán annyi, hogy akkor ékszerek is tűntek el, valamint a kár meghaladta az 5 millió forintot. Mivel az elkövetés módja kísértetiesen hasonlított, a rendőrök úgy sejtették, hogy a tolvaj egy 19 éves helybéli, aki a korábbi bűncselekmény gyanúsítottja. A férfit szerdán őrizetbe vették és kihallgatták a lopás miatt. Az Izsáki Rendőrőrs nyomozói kezdeményezték a letartóztatását.