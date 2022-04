Kiderült róla, hogy már 2021 őszén jogerősen eltiltották a jármű vezetésétől, ennek ellenére rendszeresen vezetett. Szekszárdi rendőrök már április 1-jén is intézkedtek vele szemben a tolnai megyeszékhelyen. Akkor is büntetőeljárás indult ellene eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt.

A férfi mindezek után sem állt le, ezt követően is kocsival járt-kelt. A keddi elfogásakor az ittasság gyanúja is felmerült, ezért a rendőrök mintavételre is elvitték. Ezt követően őrizetbe vették az általa elkövetett szabályszegések miatt. Este már gyanúsítottként is kihallgatták, ekkor közölték vele, hogy a rendőröknek bizonyítékuk van arra, hogy április 1-je és 19-e között számos alkalommal vezetett autót annak ellenére, hogy eltiltották a vezetéstől. A 28 éves sofőr részben tett csak beismerő vallomást.