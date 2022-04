Bejelentés érkezett a Kiskunmajsai Rendőrőrsre idén januárban, miszerint egy ismeretlen tolvaj megbontotta a település egyik épületének tetőszerkezetét, majd a lyukon bemászott és kifosztotta a házat. A zsákmánya egy pár pótkocsi rugóköteg, valamint traktor alkatrészek voltak – írja a police.hu.

Két hónappal később az egyik iskolából értesítették a rendőröket. Ez esetben valaki besurrant oda, és elvitt az intézményből 10.000 forint osztálypénzt, valamint – menekülés közben – megrongálta a mosdó egyik ablakát is. Két napra rá láncfűrész tűnt el egy gépkocsi rakteréből, majd a tolvaj egy irodaházba ment be, ahonnan telefont valamint készpénzt lopott. Az elkövetés módja ez esetben is a már korábban jól bevált tetőbontás volt.

Majd felhagyott a betöréssel, és két alkalommal temetőben csapott le, valamint időseket vett célba. Az utolsó eset tegnap történt. Ekkor egy 67 éves nő táskáját vitte el az egyik sírról, amit őrizetlenül hagyott az idős tulaja, amíg vízért ment a kúthoz. A nyomozók pár órával később elfogták és őrizetbe vették a lopásokkal gyanúsítható 32 éves helybélit. A férfit gyanúsítottként hallgatták ki a hat bűncselekmény miatt és kezdeményezik a letartóztatását.