Dr. Schmidt Gábor, a megyei főügyészség szóvivője elmondta: a koszovói férfi hajléktalanként élt Magyarországon, semmilyen legális jövedelme nem volt. Tavaly november 2-án hajnalban befeszítette egy lakiteleki zöldséges üzlet ablakát és 40 ezer forint készpénzt, élelmiszereket, metszőollót és kést lopott.



Három nappal később a lakiteleki általános iskola ajtaját feszítette be. Két tanterembe is betört, és szekrényeket is felfeszített, végül laptopokat, más számítástechnikai eszközöket, élelmiszereket, valamint iskolás gyermekek ragasztóit és más dolgokat vitt el.

A vádlott egy helyi ház udvarára bemászva egy lezárt autót is feltört, ebből végül rádió előlapját emelte ki.



A hajléktalan férfi lopásaival összesen 13 sértettet károsított meg. A teljes kár mintegy 216 ezer forint, ennek egy része a lopott holmik lefoglalásával megtérült. A vádlottat a rendőrök november 12-én fogták el és őrizetbe vették.



A letartóztatásban lévő vádlottat a járási ügyészség kétrendbeli, üzletszerűen elkövetett lopás bűntettén kívül 11 rendbeli, üzletszerűen elkövetett lopás vétségével is vádolja. Az ügyész végrehajtandó börtön és kiutasítás kiszabását indítványozta a vádlottal szemben, akinek a bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.