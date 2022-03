A parancsnok több mint utasítást kiadó elöljáró. Az egyik raj közvetlen vezetője, illetve ha éppen kell, a 13 éves Mercedes autó sofőrje, aki mögött nemcsak a kollégái ülnek, hanem ott van négyezer liter oltóvíz, amikor eseményre rohannak szirénázva.

Hogy mennyire népszerű a tűzoltóhivatás? Mint mondta, jelenleg is van egy státusz, amely betöltésre vár. Jelentkező ugyan volt, de mire be kellett volna öltöznie, addigra az illető meggondolta magát.

A 24 órás szolgálatot – pedig még ezután szabadnapok is járnak – nem mindenki képes teljesíteni.

A parancsnok azt mondja, hogy ő már nem tudna másként élni. A szabadnapokon tudja elintézni azokat a dolgokat, amiket egy reggel 8-tól este fél ötig dolgozónak kellene a munka után megtennie. Igaz, sokszor hétvégén, ünnepnapokon is dolgozni kell. Jobb esetben „csak” bent vannak a laktanyában, rosszabb esetben vonulniuk kell.

Tavaly 85 riasztásuk volt, ebből 44 tűzeset volt, emellett balesetek és egyéb műszaki mentések tették ki a feladatok jelentős részét.

Soltvadkert, Bócsa, Tázlár és a településekhez tartozó külterületen élők biztonságát felügyelik. Mint mondta, a kollégái a tűzoltóhivatás fogásai mellett más szakmákhoz is értenek, így vannak köztük asztalosok, festők, kőművesek és egy favágó is. A munkatársai tudása egy-egy eseménynél igen jól jön – mondta a parancsnok.

Műanyagtűz, disznó az emésztőben

Nagyon sok eseményen mentett Biró Tamás kollégáival, aki két történetet is elmesélt a baon.hu-nak. Az egyik tanyán valaki műanyag hulladékkal tüzelt. Ez a kazánt tönkretette, a folyékony műanyag kiömlött, a tűz szétterjedt. Elérte azt a helyet is, ahol zsákban tartották a műanyag tüzelőt, így az is meggyulladt. Amikor kiértek Soltvadkertről a tűzoltók, azonnal oltani kezdtek légzőkészülékben, de ez a kihívás nagyobb volt, mint amire számítottak. Csak vízzel nem lehetett sikeresen oltani, habosító anyagot is be kellett vetni, de mire látszólag eloltották volna, megint feltámadtak a lángok. A kiskőrösi és kiskunhalasi kollégákat is értesítették, hogy segítség a tűzoltást, így a tanya megmenekült. A másik történet Bócsához kapcsolódik. Ott egy vágásra érett hízó beleesett az emésztőgödörbe, azt kellett megmenteni. A szerencsétlen jószág a palával fedett gödör fölé lépett, így került kellemetlen helyzetbe. A tűzoltók kötelek és létrák segítségével kihúzták az állatot, amely kisebb karcolásokkal megúszta az incidenst.